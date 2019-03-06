KCK'nın Türkiye sorumlusuna 17 yıl hapis Terör örgütü KCK'nın Türkiye sorumlusu firari Sara Aktaş, 17 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Terör örgütü KCK'nın Türkiye sorumlusu olduğu belirtilen firari Sara Aktaş, yargılandığı davada, 17 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıntılar geliyor...

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