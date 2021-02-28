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Spor Kazım'a ırkçı saldırı
Spor

Kazım'a ırkçı saldırı

İngiltere'de Derby forması giyen Colin Kazım'a maç sonunda siyahiler ve Pakistanlılar için kötü amaçla kullanılan ırkçı bir ifade sarf edildi. Türkiye A Milli Futbol Takımı, Colin Kazım'a sahip çıkarak önemli bir mesaj yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 14:15:00 - 2021-02-28 14:16:26
Kazım'a ırkçı saldırı

1-1 beraberlikle biten Derby-Nottingham maçında takımının golünü atan Colin Kazım, karşılaşmadan sonra sosyal medyada ırkçı saldırılara uğradı.

Büyük bir yerel derbi olan maç sonrası sosyal medya üzerinden Colin Kazım’a hem siyahi hem de Türkiye vatandaşı olduğu için ırkçı saldırılarda bulunuldu.

Deneyimli futbolcuya zenci ve Pakistanlılar için çok kötü bir isim olan "Paki" ifadesi kullanıldı. Bu durum kısa sürede büyük bir sorun haline geldi ve televizyon kanallarında da büyük bir habere dönüştü.

Hürriyet'in haberine göre, Colin Kazım durumdan çok etkilenen çocuklarının neden diye sorması ve bu durumu açıklayamamasından dolayı son derece üzgün.

Yaşananların ardından başta Derby Külubü ve takım arkadaşları olmak üzere pek çok kesim Colin Kazım’a destek mesajları gönderdi.

Milli Takımlar hesabı da yaptığı paylaşımla Colin Kazım'a destek verdi. Paylaşımda "Toplamda 43 defa Millî formamızı giyen Kazım Kazım'a yapılan ırkçı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yanındayız" mesajı yer aldı.

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