Kazım Kurt: “Barıştan yana olmaya devam edeceğiz”

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mesajına, usta yazar Yaşar Kemal’in "Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir, barıştır" sözü ile başlayan Başkan Kurt,tüm dünyaya barış dolu bir gelecek diledi. 1 Eylül’ün Nazi Almanyası’nın Polonya’ya saldırdığı gün olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, 1 Eylül’ün saldırganlığa, işgale karşı duyulan tepkinin sonucu olarak barışın günü olduğunu ve Dünya Barış Günü olarak kutlanmaya başlandığını hatırlattı.

Başkan Kurt’un mesajında;

“Dünya Barış Günü’nde, emperyalist güçlerle onların uzantıları başta Ortadoğu ve İslam coğrafyasını olmak üzere dünyanın birçok yerini kan gölüne çevirdiler. Dünyanın birçok ülkesinde hüzün, gözyaşı, zulüm ve ölüm var. Dünya Barış Gününde üzülerek söylüyorum ki, ülkemiz siyasi iktidarın hatalı dış politikası sonucu komşularıyla ve bölge ülkeleriyle kavgalı, güvenilmez, hatta dostluğu ve yakınlığı tehlikeli bir ülke haline gelmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Yurtta sulh, cihanda sulh’ anlayışın temsilcisi olan bizler, dün olduğu gibi bugün de yarında barıştan yana olmaya devam edeceğiz. İçte ve dışta barış için mücadele edeceğiz. Unutmayalım ki insanlık tarihi boyunca dünya topraklarında her şey denendi, denenmeyen tek yol kaldı o da barış ve artık bizlerin de savaşı değil, barışı konuşması gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle barışı selamlıyor ve başta ülkemiz olmak üzere, komşularımıza, mazlum halklara ve insanlık dünyasına barış dolu bir gelecek diliyorum” ifadeleri yer aldı.