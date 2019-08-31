0553 313 94 23

Kazım Kurt: “Barıştan yana olmaya devam edeceğiz”

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:07
Kazım Kurt: “Barıştan yana olmaya devam edeceğiz”

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.


Mesajına, usta yazar Yaşar Kemal’in "Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir, barıştır" sözü ile başlayan Başkan Kurt,tüm dünyaya barış dolu bir gelecek diledi. 1 Eylül’ün Nazi Almanyası’nın Polonya’ya saldırdığı gün olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, 1 Eylül’ün saldırganlığa, işgale karşı duyulan tepkinin sonucu olarak barışın günü olduğunu ve Dünya Barış Günü olarak kutlanmaya başlandığını hatırlattı.


Başkan Kurt’un mesajında;


“Dünya Barış Günü’nde, emperyalist güçlerle onların uzantıları başta Ortadoğu ve İslam coğrafyasını olmak üzere dünyanın birçok yerini kan gölüne çevirdiler. Dünyanın birçok ülkesinde hüzün, gözyaşı, zulüm ve ölüm var. Dünya Barış Gününde üzülerek söylüyorum ki, ülkemiz siyasi iktidarın hatalı dış politikası sonucu komşularıyla ve bölge ülkeleriyle kavgalı, güvenilmez, hatta dostluğu ve yakınlığı tehlikeli bir ülke haline gelmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Yurtta sulh, cihanda sulh’ anlayışın temsilcisi olan bizler, dün olduğu gibi bugün de yarında barıştan yana olmaya devam edeceğiz. İçte ve dışta barış için mücadele edeceğiz. Unutmayalım ki insanlık tarihi boyunca dünya topraklarında her şey denendi, denenmeyen tek yol kaldı o da barış ve artık bizlerin de savaşı değil, barışı konuşması gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle barışı selamlıyor ve başta ülkemiz olmak üzere, komşularımıza, mazlum halklara ve insanlık dünyasına barış dolu bir gelecek diliyorum” ifadeleri yer aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:07
  1. odunpazarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Sana kırmızı çok yakışıyor”
    1. “Sana kırmızı çok yakışıyor”
    2. TİKA'dan Pakistanlı öğrencilere..
    3. Vedat Muric'e milli davet
    4. Güzelköy’de güzel bir gün
    5. Sivasspor'da sponsorluk anlaşması
    6. Yarım kilo buğdaydan aşure nasıl..
    7. Emet’te ’3 Eylül Kurtuluş Haftası’..
    8. İhbarı alan jandarma ormana hareket..
    9. Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD..
    10. Bisiklet: 3. Çayeli Kriteryum Yol Yarışı
    11. Çarpanak Adası’na antik yoldan su altı..
    12. Büyükşehir’de tarım ve hayvancılık..
    13. Şüpheli şahıstan uyuşturucu çıktı
    14. Başkan Akman’ın ’1 Eylül dünya barış..
    15. 30 Ağustos Zafer Bayramının..
    16. Düzcespor Doğancan’ı transfer etti
    17. Hatay'da orman yangını! 2 hektar alan..
    18. Ormana kenevir ekti
    19. Vali Çiftçi ve Aşgın’dan Yenihayat..
    20. Çamlıktepe Mahallesi ikinci korkuyu..
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı