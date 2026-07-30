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Yerel Kazılan yola uçtu, askıda kaldı! Otomobildeki 2 kişi yaralandı
Yerel

Kazılan yola uçtu, askıda kaldı! Otomobildeki 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
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Kazılan yola uçtu, askıda kaldı! Otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bingöl-Muş kara yolunda yol yapımı için kazılan alana düşen otomobil askıda kaldı.

Bingöl’de yol yapım çalışmasının sürdüğü bölgede korku dolu anlar yaşandı.

 

Kaza Bingöl-Muş karayolu Ağaçeli mevkiinde meydana geldi. Otomobil, yol yapım çalışmaları kapsamında yeni yol güzergahı için kazılan alana düştü. Düştükten sonra askıda kalan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli güvenlik önlemi alınırken, askıda kalan otomobilin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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