Kazdıkları tünellerden saldırıya gidiyorlardı! 14 teröristi ‘ateş kusan ejderhalar’ sağ kalan 3’ünü komandolar yok etti!

Güvenlik kaynaklarının verdiği ayrıntılara göre teröristlerden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesindeki huzuru bozmak isteyen terör örgütü PKK/YPG teröristlerinin yeni bir saldırı hazırlığı yaptığı insansız hava aracıyla tespit edildi. Teröristlerin tüneller kazarak tahkimat yaptığını belirlenince bölge Fırtına obüslerinin de arasında bulunduğu top atışlarıyla ateş altına alındı. Atışlarla 14 terörist etkisiz hale getirildi. Daha sonra komandoların intikal ettiği bölgede saklandıkları belirlenen 3 terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmanın ardından 3 terörist daha yok edildi.