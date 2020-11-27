  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kazdıkları tünellerden saldırıya gidiyorlardı! 14 teröristi ‘ateş kusan ejderhalar’ sağ kalan 3’ünü komandolar yok etti!
Gündem

Kazdıkları tünellerden saldırıya gidiyorlardı! 14 teröristi ‘ateş kusan ejderhalar’ sağ kalan 3’ünü komandolar yok etti!

Terör örgütü PKK/YPG mensuplarının Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı yapabilmek için tüneller kazarak tahkimat yaptığını belirleyen Mehmetçik, teröristlerin oyununu ‘ateş kusan ejderhalar’ olarak tanımlanan Fırtına obüsleri ve önce top atışlarıyla bozdu. Toplamda 17 teröristin yok edildiği operasyonun detayları ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 10:28:00 -
Kazdıkları tünellerden saldırıya gidiyorlardı! 14 teröristi ‘ateş kusan ejderhalar’ sağ kalan 3’ünü komandolar yok etti!

Güvenlik kaynaklarının verdiği ayrıntılara göre teröristlerden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesindeki huzuru bozmak isteyen terör örgütü PKK/YPG teröristlerinin yeni bir saldırı hazırlığı yaptığı insansız hava aracıyla tespit edildi. Teröristlerin tüneller kazarak tahkimat yaptığını belirlenince bölge Fırtına obüslerinin de arasında bulunduğu top atışlarıyla ateş altına alındı. Atışlarla 14 terörist etkisiz hale getirildi. Daha sonra komandoların intikal ettiği bölgede saklandıkları belirlenen 3 terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmanın ardından 3 terörist daha yok edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Borsadan yeni kapanış rekoru!
Ekonomi

Borsadan yeni kapanış rekoru!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde 1.343,93 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 1,28 değer..
Azerbaycan'dan nota! Dışişleri Bakanlığına çağırdılar
Dünya

Azerbaycan'dan nota! Dışişleri Bakanlığına çağırdılar

Azerbaycan, Fransa'da kabul edilen skandal Karabağ'ın tanınması kararıyla ilgili Fransız Büyükelçi Zakari Qros'u Dışişleri Bakanlığına çağır..
Mısır savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı

Mısır savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay