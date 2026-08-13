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Yerel Kazdağları’ndaki yangına 9 uçak 6 helikopter ile müdahale ediliyor
Yerel

Kazdağları’ndaki yangına 9 uçak 6 helikopter ile müdahale ediliyor

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IHA Giriş Tarihi:

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Kazdağları’ndaki yangına 9 uçak 6 helikopter ile müdahale ediliyor

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kadıköy'de Kazdağları'nın eteklerinde çıkan yangın, yerleşim birimlerine kadar yaklaştı. Alevlere 9 uçak ve 6 helikopter ile müdahale ediliyor.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde dağın eteklerinde çıktı. Bölgede poyrazın hızının 65-70 kilometreye kadar ulaştığı ifade edilirken, bölgede evleri olan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Yangının zeytinliklerin yanı sıra çamlık alanda etkili olduğu ifade edildi.

Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip gönderildi. Alevlere havadan 9 uçak, 6 helikopter ile müdahale edilirken bölgeye 11 arazöz ile 5 su tankeri sevk edildi.

Jandarma yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.

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