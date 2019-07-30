0553 313 94 23

Kazdağları’nda “Sembol Kültürü” sergisi

Balıkesir’in Edremit ilçesi Kazdağı’nın eteklerinde Ressam Esma Kudar’ın eserlerinden oluşan “Fırtına Vadisi 9 Diyar Öncesi Sembol Kültürü Sergisi” Tahtakuşlar Alibey Kudar Etnografya Müzesi Selim Turan Sanat Galerisi’ndeEdremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın katılımıyla açıldı.

30 Temmuz 2019 Salı 13:33
Kazdağları’nda “Sembol Kültürü” sergisi

Balıkesir’in Edremit ilçesi Kazdağı’nın eteklerinde Ressam Esma Kudar’ın eserlerinden oluşan “Fırtına Vadisi 9 Diyar Öncesi Sembol Kültürü Sergisi” Tahtakuşlar Alibey Kudar Etnografya Müzesi Selim Turan Sanat Galerisi’ndeEdremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın katılımıyla açıldı.


Ressam Esma Kudar’ın Maya ve Şaman ağırlıklı Viking sembollerini resmettiği 3. kişisel sergisi,sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Sergi, Ressam Esma Kudar’ın eserleriyle ilgili yaptığı tanıtıcı sunumla başladı. 16 yıldır sembollerle ilgilendiğini, 7 yıldır da sembolleri resmettiğini söylen RessamEsma Kudar, “Grafiksel ve rölyef görüntüsünde, biraz değiştirdiğim pentür tekniğiyle resimlerimi yapıyorum. Tuval tasarımlarım özgün ve onaylı. Halatlar, sembollerve sayıları resimlerimde anlam bütünlüğü oluşturacak şekilde bir arada kullandım. Çünkü sayılarında sembollerde bir yeri ve anlamı var” şeklinde konuştu. Ressam Esma Kudar, çocukluğundan beri sergilerin ve sanatın içinde bulunduğunu, 7 senede 41 serginin küratörlüğünü yaptığını, 3 senedir Azerbaycan Ressamlar Birliği ile ortak projeler hazırladığını söyledi.Kudar, “Bu sergide amacım sadece resim yapmak değil, insanlara kültürel anlamda bir şeyler de kazandırmak. Bu nedenle bu sergiyi sembol kültürü olarak lanse ediyorum. Bugün beni yalnız bırakmayan herkese özellikle de Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’a destekleri ve ilgisi için çok teşekkür ediyorum” dedi.


Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da Ressam Esma Kudar’ın Edremit için önemli bir değer olduğunu belirtti. Arslan, “Ressam Esma Kudar, kültürel birikimi, sanata bakışı ve yeteneğiyle özel bir sanatçı. Her şeyden önemlisi Edremit’in ve Kaz Dağları’nın yetiştirdiği oldukça önemli bir değer. Bugün hazırladığı sergiyle bize farklı bir bakış açısı kazandırdığı için kendisine teşekkür ediyorum. Ressam Esma Kudar’a ve Edremitimiz’de sanat icra eden tüm sanatçılarımıza Edremit Belediyesi olarak desteğe hazırız” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:33
  1. sergi
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivasspor'un Hollanda kampı sona erdi
    1. Sivasspor'un Hollanda kampı sona erdi
    2. UEFA'dan hakem Halil Umut Meler'e görev
    3. Özel çocuklara engelsiz havuz
    4. GÜNCELLEME - Pendik'te araca saldırıya..
    5. ABD sermayesi Fox istismarcı kadınlara..
    6. Konya - Bosna Hersek kardeşliği büyüyor
    7. Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’ndaki..
    8. Öğrencilere tarih ve doğa yolculuğu
    9. Ağız ve diş bakımında nerelerde hata..
    10. TIR zırhlı polis aracına çarptı: 2..
    11. ’Aironn Fan Test Laboratuvarı’..
    12. Spot piyasada elektrik fiyatları
    13. Belediye işçi alımları! Belediye iş..
    14. Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
    15. Çocuklar sağlık taramasından geçti
    16. Deprem simülasyon merkezinde eğitimler..
    17. Bayanlardan Özgecan Kültür Merkezi’ne..
    18. UEDAŞ’tan Kızılay’a tam destek
    19. Çiftlikte çıkan yangında mutfak kısmı..
    20. Beyazgül yerel yönetimlerle bir araya..
    21. 3. Etap Raylı Sistem Varsak-Otogar..
    22. Map The Gap projesi hekaton etkinliği
    23. Banka personeline su tabancasıyla..
    24. UEFA'dan Sabri Çelik ve Oğuz Sarvan'a..
    25. “Aşrı” ses getirmeye devam ediyor
    26. Sarıgöl Ovası’nda üzüm türleri çoğaldı
    27. DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları..
    28. Eski MHP'li isimden, Ali Babacan'ın..
    29. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    30. Yılın ilk antepfıstığına GTB’den altın..
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!