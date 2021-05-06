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Gündem Kazayı yara almadan atlatan sürücü: Hurdaya dönen aracının başında şükür namazı kıldı!
Gündem

Kazayı yara almadan atlatan sürücü: Hurdaya dönen aracının başında şükür namazı kıldı!

Aydın'ın Karacasu ilçesinde işçi taşıyan transitle çarpışan araç, metrelerce takla attı. Otomobilden yara almadan kurtulan sürücü, aracı başında şükür namazı kıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 18:27:00 -
Kazayı yara almadan atlatan sürücü: Hurdaya dönen aracının başında şükür namazı kıldı!

Aydın'ın Karacasu ilçesinde içinde 8 yolcununun bulunduğu transit, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Otomobil metrelece takla attı. Transit, refuje çarparak durabildi.

Görenleri duygulandıran kare

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazadan sonra, otomobil sürücüsü hurdaya dönen aracının bagajından seccadesini alarak şükür namazı kıldı. Halit K. adlı şoförün namaz kılarken çekilen fotoğrafları görenlere duygulu anlar yaşattı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Yorumlar

Gokhan

Gecmis olsun Allah korumus
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Putsavar

İŞTE ADAM GİBİ ADAM ÜMMET GİBİ ÜMMET.İŞTE REİS İŞTE ÜMMET.YA HAK.
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