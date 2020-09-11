Kazayağı otu hangi hastalıklara iyi geliyor? Kazayağı otunun inanılmaz faydaları

Maydanozgiller familyasına ait bir ot türü olan ve kazyak, gazyak, deli maydanoz olarak da bilinen kazayağı, sağlığa birçok fayda sağlıyor. Şifalı bitkiler arasında yer alan kazayağı otu, özellikle bağırsakları temizlemede oldukça etkili oluyor. Uzmanlar tarafından sıkça tavsiye edilen bu faydalı ot, genellikle çay olarak tüketiliyor. Peki kazayağı otu hangi hastalıklara iyi geliyor? Kazayağı otunun faydalarını sizler için araştırdık. İşte kazayağı otunun inanılmaz faydaları...

- Antiseptik ve fosfor bakımından zengindir. Bu sayede mide sağlığını korur. Mide duvarındaki hücreleri koruyarak kramp ve kasılmaları önler. Ayrıca midedeki hücreleri yenileyerek kusma sorununu engeller.

- Sindirim sistemine oldukça faydalıdır. Bağırsakları temizler. Bağırsak florasını dengeleyerek kabızlığın yaşanmasını önler.

- Bağışıklığı güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı korur.

- Vücudun enerji oranını yükseltir, gün içerisinde yorgunluk ve stres gibi durumların yaşanmasını önler.

- Antibakteriyel özelliğe sahiptir. Bu sayede vücuda giren bakterilerin etkisini azaltır.

- Yoğurtla birlikte tüketildiğinde uzun süre toklu hissi verir. Bu özelliği ile birlikte kilo vermeye yardımcı olur.

- Kemik ve kasları güçlendirir.

- İçerdiği asidik özellik ile birlikte cilt sağlığına da iyi gelir. Cilt yüzeyindeki gözenekleri kirden arındırır.

- Saçlarda kepek oluşumunu engeller. Saçların daha parlak ve canlı olmasını sağlar.