Kazanırsa daha çok yapacaklar! CHP’ye göre heykel medeniyetmiş!

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Seçildikleri belediyelerin bütçelerini konser, eğlence ve heykellerle har vurup harman savuran CHP’liler yaptıkları heykellerle övünür hale geldi. CHP eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı televizyon programında heykel yapmanın medeniyet ölçüsü olduğunu iddia etti. Yarkadaş, “Geçen gün Türkiye’de en çok heykel yapan belediye başkanlarından biriyle konuştum. Bizim Kars’ın eski belediye başkanı Naif Alibeyoğlu, kendisi de şu an aday. Heykel bir medeniyet ölçüsüdür. Heykelden korkmayın ya. Kars’ı yeniden kazanırsam daha çok heykel yapacağım’ dedi” ifadelerini kullandı.

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