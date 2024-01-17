  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İki ilde okullara kar tatili: Valiliklerden peş peşe açıklama geldi

Türkiye için büyük tehlike! İsrailliler oradan ev, arsa, arazi, şirket ne varsa satın alıyor

İkinci el otomobil satın alacaklar dikkat! İşte 130 bin TL'den başlayan otomobiller…

Milli Muharip Uçak daha havalanmadan gündemi altüst etti! 4 ülke şimdiden Türkiye'nin kapısını çaldı: İlk bize verin

ANKA-3 Alman basınında! 'Türkiye yerli insansız hava aracı gücüne dönüştü'

Kartal'dan 3 bomba birden! Fernando Santos istedi, geliyorlar...

Bir dönemin petrol deviydi! Ünlü Türk firmasından kötü haber... Konkordato ilan ettiler

Hatay’da CHP’ye tepkiler büyüyor Lütfü Savaş kararı seçimi peşinen kaybettirir

17 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Rus gazetesi yazdı: Türkiye'ye petrol akıyor
Siyaset Kazanırsa daha çok yapacaklar! CHP’ye göre heykel medeniyetmiş!
Siyaset

Kazanırsa daha çok yapacaklar! CHP’ye göre heykel medeniyetmiş!

Yeniakit Publisher
2024-01-17 10:26:00 -
Kazanırsa daha çok yapacaklar! CHP’ye göre heykel medeniyetmiş!

Heykeli hizmet sanan CHP medeniyetin de heykel yaparak geleceğine inanmaya devam ediyor.

HABER MERKEZİ

Seçildikleri belediyelerin bütçelerini konser, eğlence ve heykellerle har vurup harman savuran CHP’liler yaptıkları heykellerle övünür hale geldi. CHP eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı televizyon programında heykel yapmanın medeniyet ölçüsü olduğunu iddia etti. Yarkadaş, “Geçen gün Türkiye’de en çok heykel yapan belediye başkanlarından biriyle konuştum. Bizim Kars’ın eski belediye başkanı Naif Alibeyoğlu, kendisi de şu an aday. Heykel bir medeniyet ölçüsüdür. Heykelden korkmayın ya. Kars’ı yeniden kazanırsam daha çok heykel yapacağım’ dedi” ifadelerini kullandı.

Barış Yarkadaş'tan önemli iddia ‘CHP’yi darmadağın edeceğim’ Akşener yakın çevresine böyle söyledi
Barış Yarkadaş'tan önemli iddia ‘CHP’yi darmadağın edeceğim’ Akşener yakın çevresine böyle söyledi

Gündem

Barış Yarkadaş'tan önemli iddia ‘CHP’yi darmadağın edeceğim’ Akşener yakın çevresine böyle söyledi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Barış ve Şaban'dan ses yok! "Katolik ve Mason okullarına sesiniz çıkmıyor"
Barış ve Şaban'dan ses yok! "Katolik ve Mason okullarına sesiniz çıkmıyor"

Gündem

Barış ve Şaban'dan ses yok! "Katolik ve Mason okullarına sesiniz çıkmıyor"

CHP’li Barış Yarkadaş İmamoğlu’nun maskesini düşürdü
CHP’li Barış Yarkadaş İmamoğlu’nun maskesini düşürdü

Gündem

CHP’li Barış Yarkadaş İmamoğlu’nun maskesini düşürdü

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Harun

bunlar büyük baskı altındalar AKP iktidarı ile bunlarda özgürlüğe kavuşacaklar

Abdullah

CHP kafası cahiliye dönemi insanların kafası.
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23