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Kazandığı ilk parayla eski takım arkadaşlarına krampon hediye etti

Antalyaspor'da geçen sezon U19 takımında forma giyen 19 yaşındaki Nijeryalı Paul Mukairu, profesyonel futbol kariyerinde kazandığı ilk parayla eski takım arkadaşlarına krampon alıp, hediye etti.

03 Eylül 2019 Salı 15:53
Kazandığı ilk parayla eski takım arkadaşlarına krampon hediye etti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da geçen sezon U19 takımında forma giyen Nijeryalı forvet Paul Mukairu, hazırlık kamplarındaki performansıyla teknik direktörBülent Korkmaz'ın gözüne girdi. Ligin ilk haftasındaki Göztepe ve ikincihaftasındaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasında teknik direktörBülent Korkmaz'ın ilk 11'de görev verdiği Paul Mukairu,3'üncü maçında Konyaspor deplasmanında 78'inci dakikada oyuna girerek takımına beraberliği getiren golü attı.

Maçlardaki performansıyla teknik direktörBülent Korkmaz'ın yanı sıra taraftarın da beğenisini kazanan Paul Mukairu, geçen sezon U19 takımında forma giyen arkadaşlarını unutmadı. Ligin ilk maçında Göztepe karşısındaki galibiyet sonrası futbolculara ödenen 50 bin lira primle ilk parasını kazanan Paul Mukairu, geçen sezon birlikte forma giydiği takım arkadaşlarına krampon hediye etti.

"Bunu ömrümce unutmayacağım"

Profesyonel futbol kariyerindeki ilk parasıyla takım arkadaşlarının gönlünü kazanan Paul Mukairu,Konya deplasmanı dönüşünde Sportif Direktör Sedat Karabük ile geçen sezon oynadığı U19 takımının teknik sorumlusu Rauf Kolancı'yı ziyaret etti. Paul Mukairu, "Antalyaspor gibi güzel bir takımın oyuncusu olmamda antrenörlerimin büyük emeği var. Bunu ömrümce unutmayacağım" dedi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:53
  1. Karabük
  2. Antalya
  3. Rauf Kolancı
  4. Süper Lig
  5. antalyaspor
  6. Nijeryalı forvet Paul Mukairu
  7. Bülent Korkmaz
  8. Göztepe
  9. Yukatel Denizlispor
  10. Konyaspor
  11. teknik direktör

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