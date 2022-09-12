  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İETT otobüsü duvara tosladı: Yaralılar var

Fransızlar teyakkuza geçti! 'Perşembe gününe dikkat, Türkler geliyor' diyerek duyurdular

Erdoğan hadsiz Soyer'e haddini bildirdi

Bir İBB klasiği! Soru: "Beni tanıdın mı bi'tanem" Cevap: "tanımaz olaydım"

Baykar'dan "Bayraktar TB4" hamlesi... Gündeme bomba gibi düştü

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Algı operasyonu ile Akit'i hedef almıştı: Tacizci hakkında ne işlem yaptın Eyüp Efendi?!

İktidara yürüyen partinin İl Başkanı Kaftancıoğlu, en basit bir kanun maddesini bile bilmiyor!

Bakan Nebati’den ‘sosyal konut’ açıklaması: Ekonomiye itici güç olacak, ucuz sosyal konut projesi...

Altını olanlar dikkat! İslam Memiş altın için rakam verdi, doların düşeceği tarihi duyurdu

Beşşar Esed rejimi güçlerince öldürülen mahkumlara ait olduğu iddia edilen fotoğraflar paylaşıldı
Kadın - Aile Kazandibi tarifi nasıl yapılır? Kolay, orjinal, ev usulü kazandibi tarifi sizlerle
Kadın - Aile

Kazandibi tarifi nasıl yapılır? Kolay, orjinal, ev usulü kazandibi tarifi sizlerle

Kazandibi tarifini denemek isteyenler kazandibinin en pratik, en kolay ve pastane usulü kazandibi tarifini araştırıyor. Peki, kazandibi nasıl yapılır? Orjinal kazandibi tarifini yapmaya ne dersiniz. İşte ev yapımı, pastane usulü kazandibi tarifi üstelik bu tarifle borcamda kazandibi tarifi olarak ta yapabilirisiniz.

Yeniakit Publisher
2022-09-12 17:49:00 - 2022-09-12 17:58:03
Kazandibi tarifi nasıl yapılır? Kolay, orjinal, ev usulü kazandibi tarifi sizlerle

Ev usulü kazandibi tatlısı tarifinin malzemeleri yapılışı arama motorlarında sorgulanıyor. Kazandibi tarifi her ne kadar dışarıda yenen bir tatlı olsa da evde yapmak da mümkün. Yedikçe damaklarda efsane bir tat bırakan kazandibi çoğu kişi tarafından sevilen bir tatlı. Peki, kazandibi tarifi nasıl yapılır? İşte Kazandibi tarifi malzemeleri ve yapılışı...

KAZANDİBİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 su bardağı süt
1.5 su bardağı tozşeker
2 çorba kaşığı mısır nişastası
2 çorba kaşığı buğday nişastası
2 çorba kaşığı pirinç unu
1 paket vanilya
15 gr margarin
1 çay bardağı file badem
Tepsi dibini yakmak için;

15 gr margarin
3 çorba kaşığı tozşeker

KAZANDİBİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Mısır ve buğday nişastaları, pirinç unu ve vanilyayı bir kapta karıştırın. 1.5 su bardağı süt ekleyip çırpın. Kalan süt ve toz şekeri tencereye alın. Kısık ateşte karıştırarak ısıtın. Pirinç unlu karışımı azar azar ekleyin. Muhallebi kıvamını alınca 1 kaşık margarin ve file bademi ilave edin. İyice karıştırıp ocaktan alın. Yuvarlak bir tepsiyi 1 kaşık margarinle yağlayıp 3 kaşık şekeri tepsinin dibini kaplayacak şekilde serpiştirin. Hazırladığınız muhallebiyi tepsiye dökün. Tepsiyi sık sık çevirerek orta ateşte 15 dakika pişirin. Soğuyunca servis tabağına ters çevirip kare şeklinde dilimleyin. Servis yapın.

Afiyet Olsun!

 

Paleo diyeti nedir? Paleo diyeti nasıl yapılır? Taş devri diyet listesi, pallo diyeti faydaları ve zararları
Paleo diyeti nedir? Paleo diyeti nasıl yapılır? Taş devri diyet listesi, pallo diyeti faydaları ve zararları

Kadın - Aile

Paleo diyeti nedir? Paleo diyeti nasıl yapılır? Taş devri diyet listesi, pallo diyeti faydaları ve zararları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23