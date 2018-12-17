Kazançlı Sağlık Sigortası hizmeti Garanti Cep'te

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, yeni tamamlayıcı sağlık sigortası Kazançlı Sağlık hizmetini Garanti Cep'e taşıdı.

Garanti Bankası'nın açıklamasına göre, banka, dijital bankacılık kanallarında müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, modüler tamamlayıcı sağlık sigortası olan Kazançlı Sağlık Sigortası hizmetini Garanti Cep üzerinden sunmaya başladı.

Eureko Sigorta güvencesiyle Garanti Cep'ten Kazançlı Sağlık Sigortası yaptırmak isteyenler, istediği özelliği ekleyip çıkarabiliyor ve kapsamını dilediği gibi belirleyerek kendi sağlık sigortasını kendisi şekillendiriyor.

SGK kapsamındaki Garanti müşterileri, Garanti Cep'in basit ve kolay anlaşılır tasarımı sayesinde, Kazançlı Sağlık Sigortası kapsamındaki teminat ve ek hizmetleri ihtiyacına göre seçerek Eureko Sigorta ve SGK ile anlaşmalı yüzlerce sağlık kurumunda, muayene, tahlil, ameliyat gibi durumlarda fark ödemeden hizmet alabiliyor.

Kazançlı Sağlık Sigortası'ndan yararlanmak isteyenler poliçe kapsamlarına, yatarak tedaviye ek olarak, ihtiyaçlarına ve bütçelerine göre yılda 4 ya da 8 kez olmak üzere ayakta tedavi, check-up, limitsiz doğum ve bin liralık hamilelik takibi de ekleyebiliyor.

Kazançlı Sağlık Sigortası'na sahip Garanti müşterileri, ayrıca anlaşmalı kurumlarda yılda bir kez, Kanser Destek Teminatı, Kanser İkinci Görüş Teminatı, Kontrol Mamografi ve PSA, Diş Bakımı ve Limitsiz Ambulans Hizmeti gibi özel hizmetlerden de hiçbir ücret ödemeden faydalanabiliyor. Sigorta hakkındaki detaylı bilgilere de garanti.com.tr üzerinden ulaşılabiliyor.





- "Garanti Cep hizmetlerine her geçen gün yenisini ekliyoruz"





Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, müşterilerinin hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetlere daha kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Garanti Cep üzerinden sundukları ürün ve hizmetlere her geçen gün yenilerini eklemekten mutlu olduklarını kaydeden Başer, şu bilgileri verdi:

"Kazançlı Kasko, Yurt Dışı Seyahat Sağlık ve Zorunlu Trafik Sigortası'nın ardından, şimdi de Kazançlı Sağlık Sigortası hizmetini Garanti Cep üzerinden vermeye başladık. Basit ve kolay anlaşılır ekran tasarımıyla hızlı biçimde dijital satın alma deneyimi sunduğumuz yeni hizmetimizle, müşterilerimiz kendi sağlık sigortalarını kendileri diledikleri gibi yapabilecek, avantajlı hizmetlerden yararlanabilecek."