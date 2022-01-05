Kazancın böylesi: O işadamı bir günde 30 milyar dolar kazandı!

Tesla, SpaceX, Neuralink ve The Boring Company şirketlerinin CEO'su Elon Musk, özellikle SpaceX ve Tesla ile 2022 yılında büyük hedeflere ulaşmayı başardı. Tesla, 2021 yılında beklentilerin kat kat üzerinde araç satarken SpaceX, bir yandan insanlı, bir yandan kargo ve diğer yandan da Starlink projeleri için onlarca fırlatma gerçekleştirdi.

2021 yılında hem Time hem de Financial Times tarafından 2021 Yılının Kişisi seçilen Elon Musk da 2021'de servetini katlamayı başardı. Musk, 2021 yılı içinde servetine 121 milyar dolar ekleyerek bugün 300 milyar dolarla dünyanın en zengin insanı koltuğunda oturmaya devam ediyor. Bugünse Musk'ın 2022 yılında çok daha fazla kazanacağını gösteren gelişme yaşandı.

Tesla hisselerinin artması en çok Elon Musk'a yarıyor

Tesla'nın 2021 yılı başarısını açıklamasıyla birlikte şirketin hisseleri %13,5 oranında artış yaşadı. Elbette bu artış, Tesla'da yüksek miktarda hissesi olan Elon Musk'ın da servetini artırdı. Paylaşılan bilgilere göre Elon Musk, yalnızca pazartesi günü servetini 30 milyar dolar (yaklaşık 401 milyar TL) daha artırmayı başardı.

Tesla, Wall Street uzmanları ve analistlerine göre 2021 yılında 267 bin araç satacağını tahmin etmişti. Fakat Tesla, bu sayıyı yalnızca 2021'in dördüncü çeyreğinde dahi aşmayı başardı. Son çeyrekte 308 bin 600 adet araç satan Tesla, 2021 yılı genelindeyse 930 bin 422 adet araç satışı gerçekleştirdi. Elon Musk, önümüzdeki 10 yılın sonuna kadar 20 milyon elektrikli araç satmayı hedefliyor.

Kaynak: webtekno.com