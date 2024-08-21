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Otomotiv Kazalı Togg tamire geldi kaporta ustası şok oldu! “Acayip sert, çekici vuruyorsun üstüne geliyor! Bir Volvo yapmışlar”
Otomotiv

Kazalı Togg tamire geldi kaporta ustası şok oldu! “Acayip sert, çekici vuruyorsun üstüne geliyor! Bir Volvo yapmışlar”

Yeniakit Publisher
2024-08-21 22:22:00 -

Kaza yapan Togg aracını gören usta gözlerine inanamadı. "Çekici vuruyorsun çekiç sana geliyor." yorumunda bulundu.

Türkiye'nin yerli ve milli gururu Togg'un T10X modeli büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

Kaza yapan elektrikli Togg hakkında yorum yapan bir usta, "Acayip sert yani 5 takviye var arabada, çekici vuruyorsun çekiç geri sana geliyor. Bunda Volvo sağlamlığı var." ifadelerini kullandı.

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