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Yerel Kazalar ders olmuyor! Patenli gençlerden tehlikeli yolculuk
Yerel

Kazalar ders olmuyor! Patenli gençlerden tehlikeli yolculuk

Konya'ya yoğun trafikte bir kamyonetin arkasına tutunarak seyreden gençlerin tehlikeli yolculuğu diğer araçlardaki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 12:57:00 -
Kazalar ders olmuyor! Patenli gençlerden tehlikeli yolculuk

Konya'daki olay, merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, patenli bir gencin araç trafiğinin yoğun olduğu saatlerde kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk etmesi tehlikeye davetiye çıkardı.

Patenli gencin kamyonete tutunarak yaptığı yolculuğu gören diğer sürücülerin bazıları korna çalarak gence tepki gösterdi.

Sürücülerin tepkilerine karşılık el sallayan patenli genç, daha sonra araçların kırmızı ışıkta beklemeye başlaması üzerine arkadan gelen başka bir patenli bir arkadaşıyla birlikte gözden kayboldu.

Patenli gencin tehlikeli yolculuğu ise diğer araçtaki yolcular tarafından cep telefonuna kaydedildi.

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