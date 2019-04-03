Kazakistan’ın yeni Cumhurbaşkanı ilk ziyaretini yaptı Kazakistan’ın geçici Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, ilk resmi yurt dışı gezisini Rusya'ya gerçekleştirdi.

Nursultan Nazarbayev’in istifasından sonra geçici olarak Kazakistan’ın Cumhurbaşkanı görevini üstlenen Kasım-Jomart Tokayev, ilk resmi yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmek üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya ulaştı. İkili ilişkileri ele alacaklar Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin tarafından Tokayev’in gerçekleştireceği ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın, programı kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği duyurulmuştu. Yapılan açıklamada Tokayev ile Putin’in, ikili ilişkileri ele alacağı aktarılmıştı. İkili bugün öğlen saatlerinde buluştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.