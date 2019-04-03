Kazakistan’ın yeni Cumhurbaşkanı ilk ziyaretini yaptı
Kazakistan’ın geçici Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, ilk resmi yurt dışı gezisini Rusya'ya gerçekleştirdi.03 Nisan 2019 Çarşamba 21:03
Nursultan Nazarbayev’in istifasından sonra geçici olarak Kazakistan’ın Cumhurbaşkanı görevini üstlenen Kasım-Jomart Tokayev, ilk resmi yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmek üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya ulaştı.
İkili ilişkileri ele alacaklar
Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin tarafından Tokayev’in gerçekleştireceği ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın, programı kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği duyurulmuştu. Yapılan açıklamada Tokayev ile Putin’in, ikili ilişkileri ele alacağı aktarılmıştı. İkili bugün öğlen saatlerinde buluştu.
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