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Dünya Kazakistan'ın yeni başbakanı belli oldu
Dünya

Kazakistan'ın yeni başbakanı belli oldu

Kazakistan'ın yeni başbakanı Alihan İsmailov oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 10:51:00 - 2022-01-11 10:54:55
Kazakistan'ın yeni başbakanı belli oldu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Alihan İsmailov'u ülkenin yeni başbakanı olarak atadı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede yaşanan protestoların ardından görevden aldığı Başbakan Askar Mamin'in yerine geçici başbakan atadığı Başbakan Yardımcısı Alihan İsmailov'un adaylığını parlamentonun onayına sundu. Oturuma katılan 89 milletvekilinin İsmailov'un adaylığını onaylamasının ardından Tokayev, İsmailov'un atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Ülkede yılın ilk günlerinde akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların protesto edilmesinin ardından Başbakan Askar Mamin, görevinden alınmıştı. Geçici olarak Başbakanı Yardımcısı olarak atanan 49 yaşındaki İsmailov, 2019'da maliye bakanı olarak görev yapmıştı.

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