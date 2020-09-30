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Aktüel Kazakistan'ın uluslararası rezervleri 94,1 milyar dolar oldu
Aktüel

Kazakistan'ın uluslararası rezervleri 94,1 milyar dolar oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-30 17:27:30 -
Kazakistan'ın uluslararası rezervleri 94,1 milyar dolar oldu

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın uluslararası rezervlerinin bu yılın ağustos ayı sonunda 94,1 milyar dolar olarak gerçekleştiği bildirildi.

Kazakistan Milli Bankasından yapılan açıklamada, 2020 yılı ağustos ayı sonunda Milli Fonun sermayesi (58,7 milyar dolar) dahil ülkenin uluslararası rezervlerinin 94,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği belirtildi.

Ağustosta Milli Bankanın uluslararası brüt rezervlerinin yüzde 0,1 artarak 35,4 milyar dolara ulaştığı ifade edilen açıklamada, "Ağustos'ta parasal taban yüzde 0,5 genişleyerek 9 trilyon 139 milyar 7 milyon tenge oldu. Dar parasal taban veya Milli Banka'daki ikinci kademe bankaların vadeli mevduatı hariç parasal taban yüzde 7,5 artarak 5 trilyon 230 milyar 7 milyon tengeye yükseldi." denildi.

Açıklamada, ağustosta para arzının yüzde 0,1 artarak 23 trilyon 603 milyar tengeye, dolaşımdaki nakit paranın yüzde 1,3 artarak 2 trilyon 922 milyar tengeye ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, ağustosta enflasyonun aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 7 seviyesinde gerçekleştiği aktarıldı.





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