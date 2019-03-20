Kazakistan’ın geçici Cumhurbaşkanı: "Cumhurbaşkanımızdan sonra başkentimiz ‘Nursultan’ olarak adlandırılmalı" Kazakistan’ın geçici Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, Nursultan Nazarbayev’in adını ölümsüzleştirmek amacıyla başkent Astana’nın adının ‘Nursultan’ olarak değiştirilmesi önerisinde bulundu.

Kazakistan’ın geçici Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, Nursultan Nazarbayev’in adını ölümsüzleştirmek amacıyla başkent Astana’nın adının ‘Nursultan’ olarak değiştirilmesi önerisinde bulundu.

Nursultan Nazarbayev’in Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmesinden sonra geçici olarak ülkenin Cumhurbaşkanı olan Kasım-Jomart Tokayev, Nursultan Nazarbayev’in Kazakistan için olan önemini ölümsüzleştirmek amacıyla başkent Astana’nın adının ‘Nursultan’ olarak değiştirilmesi önerisinde bulundu. Tokayev yaptığı konuşmada, "Bizim büyük çağdaş cumhurbaşkanımızın, Kazakistan’ın ilk Cumhurbaşkanının adının ölümsüzleştirilmesinin gerekli olduğuna inanıyorum. Cumhurbaşkanımızdan sonra başkentimiz Nursultan olarak adlandırılmalı" dedi.

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