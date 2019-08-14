Kazakistan'ın dış ticaret hacmi 6 ayda 45 milyar dolara ulaştı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın dış ticaret hacmi bu yılın 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 artarak 45,6 milyar dolara ulaştı.

Kazakistan Milli İstatistik Komitesinden yapılan açıklamada, ocak-haziran aylarında dış ticaretin geçen yıla oranla yüzde 1,7 artarak 45 milyar 633 milyon dolara ulaştığı bildirildi.

İhracatın geçen yıla göre yüzde 1,6 azalarak, 28 milyar 580 milyon dolar olduğu ifade edilen açıklamada, "İthalat yüzde 7,9 artışla 17 milyar 52 milyon dolara ulaştı." bilgisi paylaşıldı.

Kazakistan yurt dışına petrol, doğal gaz, tahıl ürünleri, yağ, makina ve tekstil ürünleri ihraç ederken dışarıdan et ve süt ürünleri, tekstil, makine ve araba ithal ediyor.