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Dünya Kazakistan'dan 'Mescid-i Aksa' açıklaması
Dünya

Kazakistan'dan 'Mescid-i Aksa' açıklaması

Kazakistan, Doğu Kudüs’teki ilgili taraflara Mescid-i Aksa’nın statükosuna saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 18:12:00 - 2021-05-11 18:19:54
Kazakistan'dan 'Mescid-i Aksa' açıklaması

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Doğu Kudüs’te şiddetin tırmanmasından endişe duyulduğu bildirildi.

Tüm ilgili tarafların mevcut durumun daha da kötüleşmesine yol açacak adımlardan uzak durmaları gerektiği belirtilen açıklamada, "Mescid-i Aksa çevresindeki kışkırtma eylemlerinden kaçınmaya ve statükoya saygı göstermeye çağırıyoruz." denildi.

Açıklamada, siyasi, dini ve cemaat liderlerinin kutsal ramazan ayında artan gerginliği azaltmak için her türlü çaba sarf edecekleri temennisine yer verilerek, “Kazakistan, Filistin-İsrail krizinin 'iki devletli çözüm' formülü ve Birleşmiş Milletlerin ilgili kararları temelinde yalnızca barışçıl yollarla çözüme kavuşmasını savunuyor.” ifadeleri kullanıldı.

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