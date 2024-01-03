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Dünya Kazakistan'dan dünya devi Rusların Rus kanallarına yasak: Sosyal gelişmeyi etkileyecek! Resmi kararı böyle duyurdular
Dünya

Kazakistan'dan dünya devi Rusların Rus kanallarına yasak: Sosyal gelişmeyi etkileyecek! Resmi kararı böyle duyurdular

Yeniakit Publisher
2024-01-03 18:56:00 - 2024-01-03 18:57:57
Kazakistan'dan dünya devi Rusların Rus kanallarına yasak: Sosyal gelişmeyi etkileyecek! Resmi kararı böyle duyurdular

Kazakistan, ülkesinden çok konuşulacak hamle: dikkat çeken bir karara imza attı! Yasak getirdi. Resmi karar açıklandı!

Kazakistan, ülke genelinde yayın yapan Rus televizyon kanallarının yayınlarını 'durdurma kararı aldık' diyerek açıkladı! dirilispostasi'nın aktardığı haberde karşı cevap konusuna yer verilmedi! Yeni gelişmeyi duyan Rusya ülkesi nasıl hareket edecek merak konusu olurken. Rus yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi. 

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Yorumlar

Yunus Emre

Rusya orayı bırakmaz, Türk birligine balta vurmak için oynanan bir oyun olabilir.
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