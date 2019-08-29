"Kazakistan'da yapılan nükleer denemeler Hiroşima'nın 1,2 bin katıydı"

ANKARA (AA) - Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, ülkesinin geçmişte dünyanın en büyük nükleer deneme alanlarından birisine sahip olduğunu hatırlatarak, "Kazakistan'daki Semey Nükleer Test Sahasında 1949-1963 yılları arasında test edilen nükleer silahların toplam gücü Hiroşima'ya atılan atom bombasının gücünü 1,2 bin kat aşmıştır." dedi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde, "Uluslararası Nükleer Silahların Test Edilmesiyle Mücadele Günü" vesilesiyle etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Büyükelçi Saparbekulı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ve Araştırmacı-yazar Prof. Dr. Kürşat Zorlu'nun yanı sıra diplomatik misyon temsilcileri, Türkiye’de eğitim gören Kazakistanlı öğrenciler, basın mensupları ve uzmanlar katıldı

Nükleer denemeler nedeniyle mağdur olanların anısına yapılan saygı duruşuyla başlayan etkinlikte, Semey Nükleer Test Sahasını anlatan kısa film gösterimi yapıldı.

Büyükelçi Saparbekulı, burada yaptığı konuşmada, 2009'da Kazakistan Hükümeti'nin inisiyatifi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun kararı ile 29 Ağustos'un "Uluslararası Nükleer Silahların Test Edilmesiyle Mücadele Günü" olarak kabul edildiğini ve bu sene 10'uncu yıl dönümünün kutlandığını belirtti.

Ülkesinin geçmişte dünyanın en büyük nükleer deneme alanlarından birine sahip olduğunu hatırlatan Saparbekulı, "Kazakistan'daki Semey (Semipalatinsk)Nükleer Test Sahasında 1949-1963 yılları arasında test edilen nükleer silahların toplam gücü Hiroşima'ya atılan atom bombasının gücünü 1,2 bin kat aşmıştır." dedi.

Saparbekulı, Kazakistan'ın Ağustos 2012'de küresel nükleer silahsızlanmayı güçlendirmeyi amaçlayan ATOM uluslararası projesini başlattığını söyleyerek, "50 yıl içerisinde Doğu Kazakistan'da yaklaşık 1,7 milyon insan nükleer testlerden etkilenmiştir. Kazakistan'ın bağımsızlık ilanından hemen sonra 29 Ağustos 1991'de Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in kararı ile Semey nükleer sahası kapatılmış ve dünyanın en büyük nükleer silah deposunun kaldırılması için çalışmalar başlatılmıştır." diye konuştu.

- Semey (Semipalatinsk) Nükleer Test Sahası

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kazakistan'ın Semey nükleer deneme sahasında 1989'a kadar yapılan 450'den fazla nükleer denemenin 350'si yer altında, yaklaşık 100'ü de yer üstünde gerçekleştirilmişti.

Yapılan nükleer denemeler sonucu 300 bin metrekare alan radyasyonun etkisi altında kalmış, 1 milyon 500 bin kişi zarar görmüştü.

Eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 1991’de Semey nükleer deneme sahasının kapatılmasıyla ilgili karar almıştı. 2009'da Kazakistan'ın önerisi üzerine BM, Semey'in kapatıldığı 29 Ağustos’u, "Uluslararası Nükleer Silahların Test Edilmesiyle Mücadele Günü"olarak ilan etmişti.