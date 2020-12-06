Kazakistan’da üç bin yıllık kartalla avcılık geleneği spor dalı olarak geliştiriliyor

NUR SULTAN (AA) – Üç bin yıllık kartalla avcılık geleneğinin spor dalı olarak geliştirildiği Kazakistan’da Sonar-2020 Geleneksel Kartalcılar Turnuvası yapıldı.

Kazakistan Etnospor Birliği tarafından düzenlenen turnuvaya 10 eyaletten 50 kartal avcısı katıldı.

Almatı eyaletinde yapılan turnuva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz gerçekleştirildi.

Turnuvanın ilk günü kartalların 500 metreye kadar uçma ve komutlara uyum gibi yetenekleri sergilendi. İkinci günde finale kalan yarışmacılar, kartallarının avlanma yeteneklerini yarıştırdı.

Yarışmada Atırau eyaletini temsil eden Narın isimli kartal, 16 saniyede tilki avlayarak sahibi Arman Kuşkarov’a birinciliği kazandırdı.

12. kez yılın kartal avcısı seçilen Arman Kuşkarov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazakistan’da kartalla avcılık geleneğinin üç bin yıllık tarihi olduğuna dikkati çekerek, “Kartalla avcılık kutsal bir meslek. Kartalı evcilleştirmek ve eğitmek kolay bir iş değil.” diye konuştu.

Kuşkarov, bugüne kadar 6 kartalı eğiterek ava çıkardığını ifade ederek, “İki türlü yetiştirilen kartal türü oluyor. İlki, kartalı yuvasından daha küçükken alıyoruz ve ona uçmayı öğretiyoruz. Buna el kartalı diyoruz. İkincisi ise doğadan yaşı 4 ila 7 olan kartalı alıyoruz. Bu tip kartalları eğitmiyoruz, onlarla sadece arkadaş oluyoruz.” dedi.

Kartalların genellikle yüksek yerlere yuva yaptıklarını belirten Kuşkarov, “Yuvadan kartal alacağımız zaman anasının getirdiği hayvan türlerine bakıyoruz. Kurt, tilki gibi büyük hayvanlar getirmişse alıyoruz, eğer tavşan, kaplumbağa gibi küçük hayvanlar avlamışsa o yuvadan kartal almıyoruz. Kazaklarda 'Yuvadan ne gördüysen, uçtuğunda onu alırsın' atasözü buradan geliyor.” ifadesini kullandı.

Kuşkarov, ülkede kartalla avlanma geleneğinin spor dalı olarak kabul edilmesiyle yaygınlaştığını ve Kazakistan’ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana kartal avcısı sayısının 4’ten 400’e çıktığını söyledi.

Kazakistan Etnospor Birliği İcra Direktörü Rahat Jaksıbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihçilerin ilk kartalların evcilleştirildiği toprak olarak Kazakistan’ı gösterdiklerine işaret ederek “Kartalla avcılık, bizim kültürümüzü, benliğimizi yansıtıyor. Bayrağımızda bile kartal simgesi yer alıyor.” diye konuştu.

Jaksıbay, dünyada sadece Kazakistan’da kartalla avcılığın spor dalı olarak kabul edildiğinin altını çizerek, “Biz kartalla avcılığı, bu gibi çeşitli turnuvalarla spor dalı olarak korumayı amaçlıyoruz. Ayrıca Dünya Etnospor Konfederasyonu ile da sıkı iş birliği içindeyiz.” dedi.