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Kazakistan’da gözler geçici Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokaev’e çevrildi

Görevinden istifa ettiğini duyuran Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’den boşalan koltuğu dolduracak ismin Kasım-Jomart Tokayev olacağının belirtilmesinden sonra gözler Tokayev’e çevrildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:46
Kazakistan’da gözler geçici Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokaev’e çevrildi

Görevinden istifa ettiğini duyuran Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’den boşalan koltuğu dolduracak ismin Kasım-Jomart Tokayev olacağının belirtilmesinden sonra gözler Tokayev’e çevrildi. Tokayev, siyasi alandaki tecrübesi ile dikkat çekiyor.


Görevinden istifa ettiğini duyuran Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’den boşalan koltuğu dolduracak isim Kasım-Jomart Tokayev oldu. Yaklaşık 30 yıldır Kazakistan’ı yöneten Nazarbayev’in yerine geçici olarak cumhurbaşkanlığı görevini yürütecek olan Tokayev, güçlü siyasi geçmişi ve donanımı ile dikkat çekiyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde 1975 yılında Moskova Devlet Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan Tokayev, ilk olarak SSCB’nin Singapur Büyükelçiliğinde çalıştı. 1979 yılında Sovyetler Birliği’ne geri dönen Tokayev, 1983 yılında Pekin Dil Enstitüsünde dil eğitimi almak üzere Çin’e gitti. 1984-1985 yılları arasında Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanlığında çalıştı. Daha sonra Sovyetler’in Pekin’deki büyükelçiliğinde görevlendirilen Tokayev, 1991 yılına kadar burada ikinci katip, birinci katip ve danışman görevlerini yürüttü. Sovyetler’in dağılmasından sonra 1992 yılında Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yardımcısı olarak atanan Tokayev, 1994 yılında Dışişleri Bakanı oldu. 1999 yılına gelindiğinde ise Mart ayında başbakan yardımcısı görevini üstelenen Tokeyev, aynı yıl içerisinde başbakan görevine getirildi. 2002 yılında bu görevden istifa eden Tokeyev, Dışişleri Bakanlığı görevine devam etti. Tokayev, 2007 yılında Parlamento Senatosu başkanlığına getirildi. Kazakça, Rusça, İngilizce ve Çince konuşabilen Tokayev’in Fransızca da bildiği biliniyor.


İstifasını duyurduktan sonra açıklama yapan Nazarbayev, Tokayev hakkında, ”Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalıştı. Bu kendisine diplomat olarak gösterilen değerin ve Kazakistan’a olan büyük güveninin bir tezahürüdür. Kasım-Jomart Tokayev, Kazakistan’ın bağımsızlığının ilk günlerinden beri benimle birlikte çalışıyor. Onu iyi tanırım. Dürüst ve sorumlu bir kişidir. Ülkemizin iç ve dış politikasını çok iyi biliyor. Tüm programlar onun katkısıyla geliştirildi ve kabul edildi. Kasım-Jomart Tokaev’in Kazakistan’a liderlik yapmaya layık olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:46
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