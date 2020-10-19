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Aktüel Kazakistan'da Gence saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı
Aktüel

Kazakistan'da Gence saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 13:18:14 -
Kazakistan'da Gence saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı

NUR SULTAN (AA) - Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da anıldı.

Kazakistan vatandaşlarıyla burada yaşayan Azerbaycanlılar ve Türk vatandaşları, Gence'de yaşamını yitirenleri için Azerbaycan'ın Nur Sultan Büyükelçiliği binası önünde toplandı. Burada saldırı kurbanlarının fotoğraflarının asıldığı tahtaya çiçekler bırakıldı, mumlar yakıldı.

Etkinlikte Azerbaycan'ın Nur Sultan Büyükelçisi Raşad Mamadov ve büyükelçilik çalışanları da hazır bulundu.

Büyükelçi Mamadov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sivillerin hayatını kaybetmeye başladığı ilk günlerden itibaren yüzlerce Kazakistan vatandaşı ve burada yaşayan Azerbaycanlıların talebi ve destek mesajı vermeleri için büyükelçilik binası önünde böyle bir anma etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Törenin katılımcılarından Karim Karatay, Kazaklarla Azerbaycanlıların kardeş halklar olduğuna işaret ederek, "Azerbaycan'ı destekliyoruz ve bir an önce kendi topraklarını işgalcilerden temizlemesini istiyoruz." diye konuştu.

Kazakistan'da yaşayan Türk vatandaşlarından Barış Şeref de, Azerbaycan'ın arkasında oldukları mesajı vermek için etkinliğe geldiklerini söyleyerek, "Ermenistan savaşmak istiyorsa bunu kurallarına göre uygulamalıydı sivil halkı hedef almamalıydı." dedi.

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