  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kazakistan'da El Farabi Dünyası Eğitim Merkezi açıldı
Aktüel

Kazakistan'da El Farabi Dünyası Eğitim Merkezi açıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 12:00:49 -
Kazakistan'da El Farabi Dünyası Eğitim Merkezi açıldı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'da filozof Farabi'nin doğumunun 1150. yıl dönümünde El Farabi Dünyası Eğitim Merkezi açıldı.

Başkent Nur Sultan'daki Öğrenciler Sarayında kurulan merkezin açılış törenine Öğrenciler Sarayı Müdürü Yerbol İrgebay'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.

İrgebay, yaptığı konuşmada, merkezde Farabi'nin hayatını anlatan müze ve kitapların yer aldığını belirterek, "Öğrenciler Sarayı şubat ayından itibaren Farabi'nin ismini taşıyor. O zamandan bu yana seçkin bilim adamı Farabi'nin mirasının merkezi olmak amacıyla onun tüm varlıklarını topluyoruz." dedi.

Farabi merkezinin amacının genç nesle onun mirasını aktarmak olduğunu dile getiren İrgebay, "Biz merkez aracılığıyla çocuklarımıza Farabi'nin tüm zenginliklerini göstermeliyiz." ifadesini kullandı.

İrgebay, merkezde çocuklar için geziler ve çeşitli kurslar düzenleneceğini anlattı.

Orta Çağ'ın İslam aydınlarından Farabi, 870 yılında Kazakistan topraklarında doğdu. Arapça eserler yazarak, İslam dünyasında antik felsefenin anlaşılmasını sağlayan Farabi, ayrıca Arapçanın bir felsefe dili haline gelmesine büyük katkı sunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkel'den skandal Türkiye açıklaması
Dünya

Merkel'den skandal Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetleriyle ilgili skandal ifadeler kullandı. Merkel, açıklamasında..
Doğru çıkarsa Türkiye uçuşa geçecek! Yüzde 5'i Türkiye'nin 70 yılını kurtaracak
Ekonomi

Doğru çıkarsa Türkiye uçuşa geçecek! Yüzde 5'i Türkiye'nin 70 yılını kurtaracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma günü açıklayacağını söylediği müjdenin Akdeniz’de petrol ya da doğalgaz bulunması olduğu iddia ediliyor. Enerj..
Yunan'dan beter çıktılar! CHP'lilerin müjde hazımsızlığı
Gündem

Yunan'dan beter çıktılar! CHP'lilerin müjde hazımsızlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleştirdiği fabrika açılışı sırasında Cuma günü müjde vereceğini duyurmasının ardından, bu müjdenin doğa..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı