  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kazakistan'da dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

2020-04-24 12:11:05 -
Kazakistan'da dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın doğu bölgesindeki ormanlık alanda dün çıkan ve 2 bin hektar alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kazakistan Ormancılık ve Hayvancılık Komitesi Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Doğu Kazakistan eyaletindeki Semey Devlet Ormanı'nda dün yerel saatle 15.00 sularında çıkan yangının 2 bin hektarlık alana yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına 88 araç ve 293 işçinin yanı sıra 3 helikopterin katıldığı aktarıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı