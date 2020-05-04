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Aktüel

Kazakistan'da askeri uçak, şasesi açılmaması sebebiyle acil iniş yaptı

Yeniakit Publisher
2020-05-04 19:29:05 -
Kazakistan'da askeri uçak, şasesi açılmaması sebebiyle acil iniş yaptı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'da askeri uçak, şasesi açılmaması nedeniyle Almatı bölgesindeki bir havalimanına acil iniş yaptı.

Yerel basında yer alan habere göre, yerel saatle Kazakistan Savunma Bakanlığına ait uçak, 16.00 sularında başkent Nur Sultan Havalimanı'na inişi sırasında şasesi açılmaması sebebiyle havada dönüp durdu, daha sonra acil iniş yapmak için Almatı bölgesine yöneldi.

Almatı Valiliği Basın Sözcüsü Galımurat Jukel, ön şasesi açılmayan uçağın, Jetıgen kasabasında hazırlanan havalimanına acil iniş yaptığını belirtti.

Olay yerine sağlık ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini ifade eden Jukel, "Ancak onların yardımına ihtiyaç duyulmadı. Şu an uçaktaki mürettebatı ve yolcuları kurtarma çalışmaları sürüyor." dedi.

Uçaktaki mürettebat ve yolcu sayısı ile onların sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

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