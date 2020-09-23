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Aktüel Kazakistan, Uluslararası Biyolojik Güvenlik Ajansının oluşturulmasını önerdi
Aktüel

Kazakistan, Uluslararası Biyolojik Güvenlik Ajansının oluşturulmasını önerdi

Yeniakit Publisher
2020-09-23 20:44:59 -
Kazakistan, Uluslararası Biyolojik Güvenlik Ajansının oluşturulmasını önerdi

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Birleşmiş Milletlere (BM) Biyolojik Güvenlik Ajansının oluşturulmasını önerdi.

Tokayev, BM 75. Genel Kurul toplantısına gönderdiği video mesajında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede güçlü küresel sağlık sistemi inşa etmenin gerektiğini belirtti.

Kovid-19 aşısını oluşturma konusunun siyasileştirilmesinin kabul edilemez olduğunun altını çizen Tokayev, "Küresel aşı üretimi ve onun verimli tedarik zincirlerini sağlayacak bu önemli konuda kapsamlı bir uluslararası anlaşmaya ihtiyaç var." dedi.

Tokayev, BM himayesinde bölgesel hastalık kontrol ve biyolojik güvenlik merkezleri ağı oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Dünyadaki salgın ışığında biyolojik silahları kontrol sisteminin geliştirilmesi ve başlatılmasının güncel hale geldiğine dikkati çeken Tokayev, "Kazakistan, BM Güvenlik Konseyine bağlı özel çok taraflı organ Uluslararası Biyolojik Güvenlik Ajansının oluşturulmasını öneriyor." dedi.

Tokayev, söz konusu ajansın faaliyetinde 1972'de imzalanan biyolojik ve toksin silahların geliştirilmesi, üretilmesi ve depolanmasının yasaklanması ve imha edilmesine ilişkin sözleşmeyi temel alacağını kaydetti.


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