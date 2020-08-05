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Aktüel

Kazakistan, Lübnan'dan vatandaşlarının güvenliğini sağlamasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-08-05 16:36:50 -
Kazakistan, Lübnan'dan vatandaşlarının güvenliğini sağlamasını istedi

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'dan ülkede bulunan 200 Kazakistan vatandaşının güvenliğinin sağlanmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Avn ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Beyrut'ta yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilediğini belirtti.

Tokayev, Lübnan'da bulunan Kazak diplomatlar ile Birleşmiş Milletler Lübnan Barış Gücü (UNFİL) kapsamında görev yapan Kazak askerler dahil 200 civarında Kazakistan vatandaşının güvenliğinin sağlanması için önlemler alınmasını istedi.

Öte yandan Kazakistan Savunma Bakanlığı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün yaşanan patlamalarda UNFİL'de görev yapan Kazak askerlerin zarar görmediğini açıkladı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Beyrut'taki patlamada Kazakistan'ın Lübnan Konsolosluğunun binasının hasar gördüğünü, bir diplomatın yaralandığını açıklamıştı.

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