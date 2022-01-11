Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: KGAÖ barış gücü 2 gün sonra ülkeden çıkmaya başlayacak

Tokayev, parlamentoda yaptığı konuşmada ülkedeki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kazakistan'a karşı bir terör savaşı başlatıldığını belirten Tokayev, teröristlere karşı operasyonun en zor kısmının atlatıldığını ve ülkedeki durumun istikrara kavuştuğunu dile getirdi.

Tokayev, ülkedeki durum nedeniyle üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünden (KGAÖ) askeri yardım talebinde bulunduklarını anımsatarak "Kazakistan, yasal olarak KGAÖ ortaklarından barış gücünü gönderme talebinde bulundu. Bu karar verildiği sırada Almatı üzerindeki kontrolümüzü tamamen kaybetmek üzereydik. Almatı'yı kaybetmiş olsaydık, başkenti ve ardından tüm ülkeyi kaybederdik." yorumunda bulundu.

KGAÖ barış gücünün misyonunu başarıyla tamamlandığını belirten Tokayev, "KGAÖ barış gücü, 2 gün sonra aşamalı şekilde Kazakistan'dan çıkmaya başlayacak, çekilme süreci en fazla 10 gün olacak." ifadelerini kullandı.

KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyinin kararıyla Kazakistan'a 2 bin 300 asker ve 250 teçhizat konuşlandırılmıştı.

"Terör saldırılarının arkasındakileri çözmek önemli"

Ülkede yaşanan protestolardan sonra Meclise de bilgi veren Tokayev, burada yaptığı konuşmada Kazakistan'a karşı yapılan saldırıların yıllar öncesinde planlanmaya başladığını ve geçen yıl ülkenin güneyindeki Jambıl eyaletinde meydana gelen etnik çatışmaların bu planın bir parçası olduğunu söyledi.

Ulusal Güvenlik Komitesindeki bazı görevlileri devlete sadakatsizlikle suçlayan Tokayev, "Olaylar esnasında Ulusal Güvenlik Komitesinin bölge başkanları, yeterli askeri cephaneye sahip olmalarına rağmen savaşa girmeden binaları terk ederek, orada silah ve gizli belgeleri bıraktı." dedi.

Tokayev, saldırı organizatörlerinin ülkedeki LPG'ye yapılan zamlar nedeniyle halkın hoşnutsuzluğunu bir araç olarak kullandıklarını dile getirerek, "Profesyonelce hazırlanan senaryolarla toplumumuzun birliği sistemli bir şekilde parçalandı." ifadesini kullandı.

Kazakistan'ın terör savaşıyla karşı karşıya kaldığının altını çizen Tokayev, "Terör saldırılarının arkasındakileri çözmek çok önemli. Bir başka son derece önemli nokta, devlet neden militanların uyuyan hücrelerinin varlığında uyuyakaldı? Ülkemiz topraklarında neden bu kadar çok sayıda yasa dışı silah ve özel teçhizat var? Şimdi özel soruşturma ve operasyon ekibinin, bu sorunları kaliteli ve eksiksiz olarak çözmesi gerekecek." diye konuştu.

Tokayev, ülkenin milli güvenliğinden sorumlu tüm kurumların yeniden yapılandırılacağını vurguladı.

Halihazırda olağanüstü hal durumundaki ülkede finans kuruluşlarının yurt dışına sermaye aktarma riskinin çok fazla olduğuna ve şu anda bazı hesaplarda hareketlenme tespit ettiklerine dikkati çeken Tokayev, Ulusal Banka'ya bu alandaki kontrollerin sıkılaştırılması talimatı verdi.

Tokayev ayrıca başta parlamento milletvekilleri olmak üzere bürokratların maaşlarının artırılmasına beş yıllık moratoryum getirdiğini açıkladı.

Gözaltına alınanların sayısı 10 bine yaklaştı

Öte yandan Kazakistan İçişleri Bakanlığı, ülkede yürütülen operasyonda gözaltına alınanlarla ilgili verileri güncelledi.

Buna göre, 11 Ocak itibarıyla polis ülke genelinde 9 bin 900 kişiyi gözaltına aldı.

Son 24 saatte Taraz şehrinde yapılan operasyonda güvenlik güçleri tarafından Makarov ve Toz 25 tabancaları, kurşun geçirmez yelek ve diğer teçhizatlar ele geçirildi.

iki emniyet görevlisi ile bir istihbaratçının aynı gün ölümü kamuoyunun dikkatini çekti.

Kazinform Ajansında yer alan haberde, Jambıl Eyaleti Emniyet Müdürü Tümgeneral Janat Süleymenov’un ölü bulunduğu belirtildi.

Haberde, Süleymenov’un ölümünün İçişleri Bakanlığı tarafından doğrulandığı, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Almatı Emniyet Müdürlüğü de Almalı İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tanat Nazaov’un iş yerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi tarafından yapılan açıklamada da Komitede istihbarat görevlisi Albay Azamat İbrayev’in başkent Nur Sultan’daki evinin bahçesinde ölü bulunduğu bildirildi. Açıklamada, olayla ilgili ön soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.