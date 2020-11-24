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Aktüel Kazak Gölü ve İkiz Göller'de sonbahar güzelliği yaşanıyor
Aktüel

Kazak Gölü ve İkiz Göller'de sonbahar güzelliği yaşanıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-24 11:05:55 -
Kazak Gölü ve İkiz Göller'de sonbahar güzelliği yaşanıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Kazak Gölü ve İkiz Göller, sonbaharda rengarenk görüntüsüyle ziyaretçilerinin beğenisini kazanıyor.

Yazları yemyeşil ormanıyla tatilcilerin ilgisini çeken Kazak Gölü ve İkiz Göller'in çevresindeki ormanlarda sonbaharın renk cümbüşü yaşanıyor.

Göllerin kıyısında özellikle hafta sonları piknik yapan vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de bölgede zaman geçiriyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Kazak Gölü ve İkiz Göller'in Tekirdağ'ın önemli ekoturizm merkezlerinden olduğunu söyledi.

Salgın sonrası ekoturizmin önem kazandığına işaret eden Hacıoğlu, "Bölge, Kovid-19 sürecinde vatandaşların daha sessiz, sakin ve huzurlu ortamda dinlenebileceği bir yer. Ekoturizm için uygun olan yerlerin İstanbul'a yakınlığı da çok önemli. İnsanlar salgın dolayısıyla konaklamak istemiyor. Genelde konaklamayı çadırlar ve karavanlarda yapıyorlar. Konaklama imkanı olmayanlar da sabah gelip akşam dönüyor." dedi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ise Kazak Gölü ve İkiz Göller'in, ilçenin Trakya'daki ekoturizme katkı sağlayan önemli iki doğal güzelliği olduğunu dile getirdi.

İlçenin "gözbebeği" olan, çevre il ve ilçelerden de vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği göllerin kalabalıktan uzak ve huzurlu bir ortam sağladığını anlatan Çetin, "Vatandaşlarımızın daha güvenli zaman geçirebilmeleri için bizler de Belediye olarak gerek sosyal tesislerle gerekse bu alanlardaki çevre düzenlemesi çalışmalarımızla ilçemizin ekoturizmine katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

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