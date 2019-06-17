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Kazadan sonra polislere palayla saldırdı, ardından sopalarla dövüldü

Asya ülkesi Hindistan'da rikşa sürücüsü ile polis ekiplerinin çarpışması sonucu çıkan tartışma sonrası polislere palayla saldıran sürücü, ardından ekipler tarafından sopayla dövüldü.

17 Haziran 2019 Pazartesi 13:12
Kazadan sonra polislere palayla saldırdı, ardından sopalarla dövüldü

Hindistan'da 'rikşa' adı verilen üç tekerlekli araç ile polis aracı çarpıştı. Kazanın ardından rikşa sürücüsü ile polis arasında tartışma çıktı. Sürücü, belindeki 'pala' benzeri kesici aleti çıkararak polise saldırdı. Polis memuru ve merkezden gelen arkadaşlarının da sopalarla gelip saldırdığı sürücü ile oğlu, gözaltına alındı.

Olay, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin kuzeyinde yer alan Mukherjee Nagar bölgesinde meydana geldi.

Sürücü palayla, polisler sopayla saldırdı

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülere yansıyanlara göre, rikşa ile polis aracının çarpışması sonrası, rikşa sürücüsü ve bir polisin sokak ortasında tartıştı.

Sürücünün belindeki palayı çıkartmasının ardından polisin sokakta bulunan polis merkezine giderek arkadaşlarını çağırdı.Rikşa sürücüsünü oğlunun sakinleştirmeye çalıştı, daha sonra da ellerinde sopalar ile merkezden çıkan polisler, rikşa sürücüsüne doğru koştu, sürücü de elindeki palayla polislere karşılık verdi.

Ardından, polislerin rikşa sürücüsü ve oğlunun sürükleyerek götürdüğü ve gözaltına aldığı yer aldı. Olayla ilgili olarak 3 polis memurunun açığa alındığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 13:12
  1. Yeni Delhi
  2. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi
  3. polis aracı
  4. polis merkezi
  5. Rikşa
  6. pala

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