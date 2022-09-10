Kazadan saatler sonra ortaya çıkan İmamoğlu’nun samimiyetsizliği: ‘Beni tanıdın değil mi bir tanem?’

İstanbul’un Avcılar ilçesi Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs dün akşam saatlerinde kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen diğer iki metrobüs de kazaya karışan araçlara çarptı. Kazada 99 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralananlar bölgede bulunan hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı 99 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İMAMOĞLU YARALILARI ZİYARET ETTİ

Kaza sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hastanedeki yaralıları ziyaret etti. Bu esnada kazanın şokundaki bir vatandaş ile İmamoğlu arasında geçen diyalog dikkat çekiciydi.

“BENİ TANIDIN DEĞİL Mİ BİR TANEM?”

İmamoğlu, kaza geçiren vatandaşa “Evin nerede, adın ne, yalnız mıydın?” gibi sorular yöneltti. Kazanın şokunu üzerinden atamayan vatandaştan istediği cevapları alamayan İmamoğlu’nun devamında “Beni tanıdın değil mi bir tanem?” şeklinde başka bir soru yöneltti.

ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bu akşam İstanbul’da hepimizi üzen bir kaza yaşadık. Yaralı vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Hepsi iyileşene kadar bize emanet. Kaza nedeniyle oluşan aksama nedeniyle tüm hemşehrilerimden içtenlikle özür dilerim” ifadelerini kullandı.