  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kazada yavrularını kaybeden kedi, başka yavru kedilere sütannelik yapıyor

Adıyaman Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde yaralı halde bulunan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen yavruları kurtarılamayan kedi, belediyenin rehabilitasyon merkezindeki diğer annesiz kedilere sütannelik yapmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 16:34:08 -
Kazada yavrularını kaybeden kedi, başka yavru kedilere sütannelik yapıyor

Adıyaman Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde yaralı halde bulunan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen yavruları kurtarılamayan kedi, belediyenin rehabilitasyon merkezindeki diğer annesiz kedilere sütannelik yapmaya başladı.


Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde yaralı halde bulunan hamile kediyi rehabilitasyon merkezine götürerek tedavisini gerçekleştirmişti. Tüm müdahalelere rağmen yavruları kurtarılamayan kedi, yavru hasretini merkezde bulunan annesiz diğer kedilere sütannelik yaparak gidermeye çalışıyor. Konu ile ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü yetkilileri, “Ekiplerimiz, geçtiğimiz günlerde duyarlı vatandaşlarımızın yaptığı ihbar neticesinde meydana gelen kazada yaralanan hamile bir kediyi merkezimize getirerek, tedavi altına almıştı. Hemen ameliyata alınarak yaraları sarılan kedimizin yavruları kurtarılamamıştı. Ameliyat sonrası merkezimizde tedavisi devam eden kedimizin sağlığı her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Yavaş yavaş kendisine gelen kedimiz yavru hasretini merkezimizde bulunan annesiz diğer kedilere sütannelik yaparak gidermeye çalışıyor. Bu güzel görüntü bizleri çok mutlu etti” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı