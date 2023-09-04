Kazada yaralanıp hastaneden kaçan sürücü 1.64 promil alkollü çıktı!
Karabük’te önce trafik lambasına, ardından hafif ticari araca çarptığı kaza sonrası hastaneden tedavi olmadan kaçan otomobil sürücüsü, 1.64 promil alkollü çıktı.
Safranbolu-Karabük karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Z.Y. idaresindeki otomobil, önce trafik lambasına ardından aynı istikamette seyir halinde olan hafif ticari araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle trafik lambası devrilirken, sürücü yaralandı.
Hastaneden kaçtı, 1.64 promil alkollü çıktı!
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastaneden tedavi olmadan kaçan sürücü Z.Y. polis ekiplerince yakalanırken, yapılan kontrolde 1.64 promil alkollü çıktığı öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO