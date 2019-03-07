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Kazada yaralanan ailesini ziyarete giderken kaza geçirip öldü

KKTC'de kaza yapan ailesini ziyaret etmek için otomobiliyle yola çıkan genç kadın, yolda geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

07 Mart 2019 Perşembe 19:28
Kazada yaralanan ailesini ziyarete giderken kaza geçirip öldü

KKTC’de kamyonet ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kazada ölenlerden otomobil sürücüsü Asiye Çınar Talay'ın, kendisinden 1 saat önce kaza geçiren ailesini ziyaret etmek için hastaneye gittiği belirlendi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Gazimağusa ilçesindeki Kumyalı- Pamuklu yolu üzerinde meydana geldi. Ali Demir yönetimindeki DP 473 plakalı kamyonet, Asiye Çınar Talay yönetimindeki MF 883 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle iki araçta yol kenarına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilin sürücüsü Asiye Çınar Talay ve kamyonetteki Elif Demir'in hayatını kaybettiği, kamyonet sürücüsü Ali Demir ve yine kamyonette bulunan Ali Polat’ın ise yaralandığı belirlendi. 2 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza yapan ailesini görmeye gidiyordu

Öte yandan, hayatını kaybeden Asiye Çınar Talay'ın saat 15.00 sıralarında Ziyamet yolunda meydana gelen kazada yaralanan eşi Ertan Talay, çocukları Tanem ve Cengiz’i hastanede ziyaret etmek için yola çıktığı öğrenildi.

Asiye Çınar Talay'ın, otomobilini Eylül 2018'de aldıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı 'Kelimelere sığmaz duygularım. Allahıma bin şükürler olsun ki kavuştuk' paylaşımla mutluluğunu dile getirdiği görüldü.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 19:28
  1. KKTC
  2. Trafik kazası
  3. Asiye Çınar Talay
  4. Yürek burkan olay
  5. Kazada yaralanan ailesini ziyarete giderken kaza geçirip öldü

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