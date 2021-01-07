  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kazada yaralanan adam için helikopter geldi
Yerel

Kazada yaralanan adam için helikopter geldi

Siverek-Diyarbakır karayolunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza sırasında ağır yaralanan şahsa ambulans helikopterde müdahale edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 15:44:00 -
Kazada yaralanan adam için helikopter geldi

Kaza, Siverek-Diyarbakır karayolunun 40’ıncı kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Erhan K. yönetimindeki 21 BZ 099 plakalı otomobil ile kavşağa girmeye çalışan Salih B. hakimiyetindeki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kazada ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan sürücü Salih B. için olay yerine ambulans helikopter gönderilerek, hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'de olacakları 3 yıl önce söylemiş! Abdullah Çiftçi savaşı kimin kazanacağını duyurdu
Gündem

ABD'de olacakları 3 yıl önce söylemiş! Abdullah Çiftçi savaşı kimin kazanacağını duyurdu

Stratejist Abdullah Çiftçi ABD'de yaşanan darbe girişiminin ayak seslerini 3 yıl önceden farketmiş. Çiftçi, 2018 yılında katıldığı programda..
İsrail Şam'ı bombaladı!
Dünya

İsrail Şam'ı bombaladı!

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Göstericiler panikle kaçan Nancy Pelosi’nin maillerini okudu
Dünya

Göstericiler panikle kaçan Nancy Pelosi’nin maillerini okudu

ABD Kongre binasına giren ABD Başkanı Donald Trump destekçileri ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ofisine girdi. Göstericiler..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay