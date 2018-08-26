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Kazada ölen Rizeli türkücü toprağa verildi

Geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren, Rize'nin sevilen atma türkücülerinden Ahmet Çakar'ın (29) cenazesi, düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

26 Ağustos 2018 Pazar 16:59
Kazada ölen Rizeli türkücü toprağa verildi

Kaza, dün saat 05.00 sıralarında Pehlivantaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Çakar, yönetimindeki otomobil, virajı alamayarak yaklaşık 40 metreden Pehlivantaşı Deresi'ne uçtu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde dereye uçan ve aracından savrulan sürücü Çakar'ın hayatını kaybettiği belirledi. Bölgeye gelen AFAD ekiplerince dereden çıkarılan Çakar'ın cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Kazada ölen atma türkü sanatçısı ve aynı zamanda Rize Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü personeli Ahmet Çakar için bugün kentte cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkanvekili Saffet Kopuz, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Kazancı, Rize Belediye Başkan Yardımcıları, Çakar'ın yıllarca aynı sahneyi paylaşıp aynı zamanda ustası olan Rizeli atma türkü şairi Osman Efendioğlu, daire amirleri, sanatçı dostları, belediye personeli ile çok sayıda kişi katıldı.

Çakar, Azaklı Hoca Köyü Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

BAŞKANDAN TAZİYE MESAJI

İl dışında olması nedeniyle cenazeye katılamayan Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, taziye mesajı yayımlayarak, "Yöremiz Şairlerinden personelimiz Ahmet Çakarı geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu vefatının derin üzüntüsü içerisindeyim. Merhuma Allahtan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm dostlarına başsağlığı dilerim" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ATMA TÜRKÜYLE SESLENMİŞTİ

Ünlü türkücü Ahmet Çakar, UNESCO tarafından 'Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri' listesine alınan Rizeli şair Osman Efendioğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankarada düzenlenen ödül törene katılıp, burada kemençe eşliğinde atma türkü söylemişti.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 16:59
  1. Ankara
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  4. toprağa verildi

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