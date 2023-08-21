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Gündem Kazada ölen 12 yolcu son kez böyle görüntülendi
Gündem

Kazada ölen 12 yolcu son kez böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
2023-08-21 11:29:00 -

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatlarını kaybeden 12 yolcu ve yaralı yolcular Sivas Otogarında son kez böyle görüntülendi.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde geçtiğimiz gece yarısı meydana gelen otobüs kazasında Sivas’tan otobüsü binip İstanbul istikametine seyahat etmek isteyen 12 yolcu ölürken 21 yolcuda yaralanmıştı.

Kazaya karışan otobüs geçtiğimiz gün saat 21.00’da Sivas otogarından hareket etti. Yolcuların perona geçip otobüse binme anları otogarın güvenlik kameraları ile kaydedildi.

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