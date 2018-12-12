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Kazada içinden çıkamazsanız facia olacaktır

Ülkemizde birçok ölümün nedeni olan trafik kazalarında yangın ve suya batma gibi durumlarda panikleyip araç içinden çıkamazsanız kaza faciayla sonuçlanabilir.

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:33
Kazada içinden çıkamazsanız facia olacaktır

Araç yangını ve suya batma gibi trafik kazalarında panikleyip araç içinde kalmak facianın boyutunu artırabilir. Kaza anından sonra sakin kalıp bir an evvel aracın camını kırıp araç içinden çıkmak gerekir. Bunun için de toplu taşıma araçlarında görmeye alıştığımız kırmızı çekici aramaya gerek yok. Çözümü başınızın hemen arkasında.

Bu da cam kırma çekicidir

Aslında otobüs ve minibüslerde camı kırmak için şu kırmızı çekiçlerden bulunur. Ama onlar olmasa bile koltuk başları birer cam çekici olarak üretilmiştir. Bunların ayakları sivridir. Araçların camları dışarıdan kolay kolay kırılmaz ve dağılmaz. Fakat içeriden sert sivri uçlu bir şeyle vurulursa çarçabuk kırılacak şekilde yapılmıştır. Aklınızda bulunsun.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 15:33
  1. Araç yangını
  2. trafik kazaları
  3. kırmızı çekiç
  4. toplu taşıma araçları

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