Kazada hayatını kaybeden öğretim görevlisi, son yolculuğuna uğurlandı Kırgızistan’da düğünden dönerken kaza geçirip hayatını kaybeden Öğretim Görevlisi Muharrem Kaya, memleketi Elazığ’da toprağa verildi.

Kırgızistan’da düğünden dönerken kaza geçirip hayatını kaybeden Öğretim Görevlisi Muharrem Kaya, memleketi Elazığ’da toprağa verildi.

Kırgızistan’da meydana gelen trafik kazasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Başkanı Öğretim Görevlisi Muharrem Kaya ile birlikte Kırgızistan vatandaşı Kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınbiraderinin eşi hayatını kaybetti.Düğün dönüşü meydana geldiği öğrenilen kaza sonrası Kaya’nın naaşı gece memleketi Elazığ’ın Palu ilçesine getirildi.

Bugün İlçede Hacı Ali UğurCamiide öğle namazı sonrası Kaya için cenaze namazı kılındı. Ailesi, yakınları ve çok sayıda kişinin katıldığı cenaze namazı sonrası Kaya’nın cenazesi Andılar köyüne götürülerek toprağa verildi.

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