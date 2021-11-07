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Dünya Kazablanka- İstanbul seferini yapan uçak İspanya'ya acil iniş yaptı: 12 yolcu kaçtı
Dünya

Kazablanka- İstanbul seferini yapan uçak İspanya'ya acil iniş yaptı: 12 yolcu kaçtı

Fas'ın Kazablanka kentinden İstanbul'a kalkan yolcu uçağı birinin hastalanması sebebiyle İspanya’ya zorunlu iniş yaptı. Havalimanında uçaktan kaçan 12 yolcu İspanya’ya girmeyi başardı.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 10:01:00 -
Kazablanka- İstanbul seferini yapan uçak İspanya'ya acil iniş yaptı: 12 yolcu kaçtı

Fas'ın Kazablanka kentinden İstanbul'a gitmek üzere cuma günü havalanan Air Arabia'ya ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, yolculardan birinin rahatsızlanması nedeniyle İspanya'da acil iniş talep etti.

Bir yolcunun şeker komasına girdiği ihbarının ardından uçağın İspanya'nın en yoğun havalimanlarından Mallorca'ya inmesine izin verildi. Şeker komasına girdiği belirtilen kişi hastaneye kaldırıldı, ancak durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine taburcu edildi.

Tahliye sırasında uçaktan inen yolcular pistlerde koşarak havalimanına girdi. Harekete geçen polis havalimanını kapatarak kaçan yolcuları yakalamaya çalıştı.

Gece yarısına kadar havalimanını kapatan İspanyol polisi, uçaktan kaçan 21 yolcu, şeker komasına girdiği söylenen bir kişi ve refakatçisi ile birlikte toplam 24 kişiyi yakaladı. Ancak 12 yolcu kayıplara karıştı.

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