Kaza yaptılar, yara almadan kurtuldular Adıyaman’da, hafif ticari araç ile çarpışan bir başka hafif ticari araç takla atarak ters döndü.

Adıyaman’da, hafif ticari araç ile çarpışan bir başka hafif ticari araç takla atarak ters döndü.

Edinilen bilgilere göre, İ.Ş. idaresindeki 02 LE 051 plakalı hafif ticari araç ile M.Ş. idaresindeki 23 AH 654 plakalı hafif ticari araç, İmamağa Mahallesi Yeni Mezarlık yol ayrımı yakınlarında çarpıştı. Çarpışma sonrası kontrolden çıkan M.Ş. idaresindeki araç takla atarak ters döndü. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada her iki araçta maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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