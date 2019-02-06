Kaza yapan tır şoförü viyadükten aşağıya uçtu TEM Otoyolu Çatalca Mevkii Edirne istikametinde meydana gelen kazada, viyadük bariyerlerine çarpan TIR'ın şoförü, aracın camından fırlayarak yere çakıldı.

TEM Karayolunda viyadük üzerinde bir TIR bariyerlere çarptı. Emniyet kemeri, takılı olamayan şoför camdan fırlayarak viyadükten aşağıya düştü. Kaza TEM Otoyolu Çatalca Mevkii Edirne istikametinde saat 11.45'te meydana geldi. Yağışlı havada kayganlaşan yolda şoförününü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda TIR viyadük üzerinde önce bariyerlere ve ardından da ışıklandırma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle henüz ismi öğrenilemeyen TIR şoförü camdan fırladı. Viyadükten yaklaşık 15 metre aşağıya düşen şoför ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulasla hastaneye kaldırılan TIR şoförünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrendildi.

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