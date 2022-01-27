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Gündem Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim
Gündem

Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim

İstanbul Tuzla'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce kaldırıma daha sonra da boş arsada bulunan iş makinesine çarparak durabildi. Kazada yaralanarak şoka giren sürücü "Keşke ben ölseydim" diyerek sitem etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 07:58:00 -
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim

Kaza, saat 05:30 sıralarında Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi.

Süleyman Kızıltoprak kontrolündeki otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken kontrolünü kaybederek önce kaldırıma vurdu, daha sonrada boş arsada bulunan iş makinesine çarparak durabildi.

Kazayı vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada şoför ve yolcu koltuğunda oturan bir kişi yaralandı. Şoför Süleyman Kızıltoprak kaza sonrası şoka girerek "Keşke ben ölseydim" diyerek sitem etti.

Şoka giren sürücü itfaiye ekipleri tarafından sakinleştirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralıların ilk müdaheleleri ambulansta yapıldıktan sonra Tuzla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

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