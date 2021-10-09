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Aktüel Kaza yapan otomobilin LPG tankı bomba gibi patladı: Yaralılar var
Aktüel

Kaza yapan otomobilin LPG tankı bomba gibi patladı: Yaralılar var

Diyarbakır-Silvan karayolunda seyir halinde bulunan otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle karşı yöne geçen aracın LPG tankı bomba gibi patladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 18:53:00 -
Kaza yapan otomobilin LPG tankı bomba gibi patladı: Yaralılar var

Kaza, Diyarbakır-Silvan yolu üzerinde bulunan Köprübaşı mevkiinde yaşandı.

Alınan bilgilere göre, 21 EG 648 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil sürücüsü Diyarbakır istikametinde seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yöne geçtikten sonra plakası öğrenilemeyen araçla kafa kafa çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Şahin marka otomobilin LPG tankı bomba gibi patlarken araçta bulunan 1'i kadın 2 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, LPG tankı patlayan otomobil ise hurdaya döndü.

Kaza ile ilgili jandarma inceleme başlattı.

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