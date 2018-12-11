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Kaza yapan araca yardıma giden TIR şoförü vuruldu

Adana'da kaza yapan araca yardım etmek için duran TIR şoförü, kaza yapan otomobildeki kişiler tarafından tabancayla vuruldu.

11 Aralık 2018 Salı 10:17
Kaza yapan araca yardıma giden TIR şoförü vuruldu

Olay, Tarsus- Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Kasım Ener Bulvarı çıkışında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki şarampole düştü. Otomobilin kaza yaptığı gören Hakan T., eşi ve çocuğunun da bulunduğu kullandığı 06 GB 4235 plakalı TIR'ı durdurdu. Yaralılar olabileceğini düşünen Hakan T., yardım için otomobilin yanına gitti. Ancak kazadan yara almadan kurtulan araçtakiler, Hakan T.'ye tepki gösterdi. Hakan T., tekrar aracına dönerken, otomobilde bulunan kişilerden biri, kendisine ateş açtı. Bacağından yaralanan Hakan T., TIR'a binerek Seyhan Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada tedaviye alınan Hakan T.'nin şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bir kişi yakalandı

Ekipler, olayın ardından şüphelilerin, otomobili terk edip bölgeden ayrıldığını belirledi. Yapılan araştırmayla şüphelilerden tabancayı kullandığı tespit edilen A.Ç. Tellidere Mahallesi'nde, ismi açıklanmayan bir kişi ise Huzurevleri Mahallesi'nde yakalandı.
Otomobil otoparka çekilirken, şüpheliler polis merkezlerine götürüldü.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 10:17
  1. Gaziantep
  2. Adana
  3. kaza yapan araç
  4. adana

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